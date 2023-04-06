محمد فؤاد: "دراعي كان هيتكسر بسبب مقلب رامز جلال"

قال الفنان محمد فؤاد، إنه لم يتعرض لأي أذى أو خطر صحي بسبب مشاركته في برنامج المقالب "رامز نيفر إند"، وذلك رغم خضوعه مؤخرًا لعملية "تكميم معدة".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار": "من حق طبيبي الخاص أن يخاف على المريض الذي يتلقى العلاج عنده، لكنني قلت للدكتور أسامة إني بخير".

وتابع: "كل ضيوف برنامج رامز جلال بيبقوا عارفين إنهم رايحين له، لكن أنا مكنتش عارف هو هيعمل إيه بالظبط، رامز مكنش قاصد أذية، دراعي كان هيتكسر في الغرفة لأن السفنج تحته خشب ممكن ميحمينيش وذراعي اتخدش".