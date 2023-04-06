الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد فؤاد: "دراعي كان هيتكسر بسبب مقلب رامز جلال"

الفنان محمد فؤاد
الفنان محمد فؤاد

قال الفنان محمد فؤاد، إنه لم يتعرض لأي أذى أو خطر صحي بسبب مشاركته في برنامج المقالب "رامز نيفر إند"، وذلك رغم خضوعه مؤخرًا لعملية "تكميم معدة".

وأضاف خلال لقائه في برنامج "العرافة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية "النهار": "من حق طبيبي الخاص أن يخاف على المريض الذي يتلقى العلاج عنده، لكنني قلت للدكتور أسامة إني بخير".

وتابع: "كل ضيوف برنامج رامز جلال بيبقوا عارفين إنهم رايحين له، لكن أنا مكنتش عارف هو هيعمل إيه بالظبط، رامز مكنش قاصد أذية، دراعي كان هيتكسر في الغرفة لأن السفنج تحته خشب ممكن ميحمينيش وذراعي اتخدش".

محمد فؤاد رامز جلال دراعي تكميم معدة المريض العلاج

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