الحلقة 15 من "جميلة"| شيري تجبر مي على الزواج من أكرم

عرضت منذ قليل، الحلقة الـ 15 من مسلسل “جميلة”، للنجمة ريهام حجاج، والتي تخوض به السباق الرمضاني هذا العام، برفقة عدد من نجوم الدراما.

أحداث الحلقة الـ15 مسلسل جميلة:

واتصلت “شيري” بزوجها "هشام" والذي يجسد دوره الفنان أحمد وفيق، لمعرفة مصير عملية الإنجاب الخاصة بجميلة، وحث زوجها على ضرورة تأخيره.

وطلبت "مي" من “شيري” الزواج من أكرم من أجل إكمال خطتها لتخريب حياة جميلة.

وشددت “شيري” على “مي” ضرورة تقبل عرض “أكرم” للزواج، بسبب الطفل الذي بداخلها، والحصول على أمواله بعد توزيع الميراث بشكل سليم.

وجسدت النجمة يسرا اللوزي في مسلسل جميلة، شخصية شيري، وهي صديقة لكل الاخرين، تعشق المكائد، تحب نفسها أكثر من اللازم، تحاول الوصول لأهدافها بأي طريقة، مهما كان الثمن.

مواعيد عرض الحلقة الخامسة عشر من مسلسل جميلة والقنوات الناقلة:

وهناك الكثير من قنوات العرض لمسلسل جميلة، فمن المقرر أن تعرض قناة الحياة مسلسل "جميلة" عبر شاشتها فى رمضان 2023 يومياً فى الساعة 1:15 صباحاً، والإعادة الساعة 6:45 صباحا .

كما تعرض قناة cbc المسلسل عبر شاشتها يومياً الساعة 6:15 مساء، فيما أعلنت قناة on أن المسلسل الرمضاني سيعرض يوميًا الساعة 11:15 مساء، ويعاد الـ5 صباحا.

وتدور قصة مسلسل جميلة، الذي أثار إعجاب الكثيرين منذ الحلقة الأولى، حول ريهام حجاج، التي تعمل وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث يسلط المسلسل الضوء على المشكلات التي تواجه جميلة في عملها، وبيتها، والتي تتمثل في الميراث الذي كتبه والداها لها قبل وفاته.