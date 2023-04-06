مسلسل "جعفر العمدة" الحلقة 15.. وفاة فاطمة والدة سيف

توفيت الفنانة لبنى ونس التي تجسد دور “فاطمة” والدة سيف في مسلسل “جعفر العمدة”، خلال أحداث الحلققة الـ15.

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 15

وظهرت فاطمة وهي تمسك بصورة سيف "أحمد داش" وتبكي بشدة وحين سألها ماذا بها أخبرته بأنها تشعر بخدر في ذراعها حتى حملها وذهب إلى المستشفى ولحق بهم جعفر العمدة.

وحاولت فاطمة أن تستغيث بجعفر وتخبره أن سيف هو ابنه قبل أن يستغله بلال شامة في النصب عليه إلا أنها لم تستطع فظلت تبكي وهي على أجهزة الإغاثة وتحاول الإشارة لجعفر العمدة بأن سيف ابنه إلا أنه لم يفهم.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

يعرض جعقر العمدة يوميا على قناة dmc دراما الساعة 6.15 مساءً والإعادة الساعة 1.30 صباحًا والساعة 12 ظهرًا، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الساعة 6.20 مساء.

كما يعرض على قناة dmc الساعة 10.15 مساء والإعادة الساعة 5 صباحًا والساعة 9.45 صباحًا.

جعفر العمدة هو المسلسل الثالث الذي يجمع النجم محمد رمضان والمخرج محمد سامي فقط سبق واشتركا في عدد من المسلسلات التي حققت نجاح كبير منها الأسطورة في 2016 والبرنس في 2020.

جعفر العمدة هو أول مسلسل يتم الانتهاء من تصوير كل مشاهده إذ انطلق تصوير العمل في وقت مبكر عن باقي المسلسلات المقرر عرضها في شهر رمضان، لذلك فهو أول الأعمال التي تم الانتهاء من تصويرها للعرض في شهر رمضان، حيث تم تصوير آخر المشاهد قبل حلول الشهر الكريم بأسبوع كامل.