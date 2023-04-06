«الكبير أوى 7» الحلقة 15.. الكبير يقنع العترة بمميزاته كرجل عجوز

بدأت الحلقة 15 من مسلسل "الكبير أوي 7"، ببحث "الكبير" عمدة المزاريطة ويجسد دوره الفنان أحمد مكي، عن الدكتور ربيع، طبيب الوحدة الصحية بقرية المزاريطة بعدما فر هاربًا بعد التركيبة التي أعطاها للعترة نجل الكبير ليتحوّل إلى رجل عجوز مسن.

تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل الكبير أوي 7

وتحدث "الكبير" مع نجله "العترة" الذي تحوّل إلى رجل عجوز وهو ضيف الشرف الفنان محمد محمود، الذي يلعب الدور حاليًا بدلًا من الفنان مصطفى غريب، ويحاول إقناعه بمميزاته كونه رجلا كبير السن، ووصفه بـ"الشوجر دادي".

وتابع "الكبير": "أنت وضعيتك ألف مين يتمناها دي كلها مزايا، أنت بقيت حاجة الترند قايم عليها أنت بقيت شوجر دادي، أنت معلي على الشوجر دادي، أنت بقيت سوبر جراند جراند دادي، تاني حاجة الباص بتاع المدرسة أول ما تطلع هيبة كارزيما كل الناس تقوم وتقولك اقعد يا حاج، نمرة تلاتة أي مصلحة حكومية هتخش تخلص كل حاجة شباك كبار السن، خد الجامدة دعوتك بإذن الله مستجابة وبعدين انت كمان طفل احباب الله، وكمان مظلوم دكتور ربيع ظلمك واربعة صاحب مرض، يعني كل الحاجات يعني تقدر تقول كده فور باي فور".

ويرفض "العترة" قائلًا: "هستفيد إيه من دا كله يا أبوي.. وصحابي مش عايزين يلعبوا معايا.. أنا مش عايز أبقي كيف مان كده يا ابوي، انا عايز أرجع تاني أبقي شبه البقرة الشاردة، حاسس يا ابوي أن لا جدوى من الحياة".

ويرد الكبير: "ولدي بقي سقراط، طفل بقي حكيم كده، ليكون انكشف عنه الحجاب"، وتقول مربوحة: "ولدك داخل على اكتئاب، كأنه داخل كده على أزمة نهاية أول منتصف العمر".