هايكو هيرليتش لـ«الدستور»: لاعبو الزمالك لم يتقاضوا أجورهم منذ 3 أشهر

كشف الألماني هايكو هيرليتش، المدير الفني السابق لـ باير ليفركوزن، عن كواليس فشل مفاوضات الزمالك توصله إلى اتفاق مع إدارة نادي الزمالك، لتدريب الفريق الأول، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وقال “هيرليتش” في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "ما حدث أنني رأيت العديد من الاضطرابات في هذا النادي، لم يكن بالإمكان نهائيًا النجاح في الزمالك".

وأضاف: "جلست مع أمير مرتضى منصور وتابعنا مباراة الزمالك أمام المصري، لكن في اليوم التالي فوجئت أنه لن يستمر في منصبه بالفريق".

وأردف:" أعرف لاعبي الزمالك وأعرف جودتهم، وكل فريق يمر بفترة سيئة، وفي تلك الأوقات، يجب أن يجد اللاعبون الدعم من الإدارة، لكنني لم أجد ذلك، اللاعبون كانوا تحت ضغط الجمهور، تحت ضغط الإدارة، تحت الضغط بسبب النتائج، ويجب على الإدارة في تلك الأوقات دعم اللاعبين".

واختتم قائلًا: "لم يكن النجاح ممكنًا في الزمالك، علمت أن اللاعبين لم يتقاضوا أجورهم من شهرين أو 3 أشهر!".

كان نادي الزمالك قد أعلن، خلال الساعات الماضية، فشل المفاوضات مع المدير الفني هايكو هيرليتش، بسبب عدم الاتفاق على قيمة الشرط الجزائي.

وأعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن الجهاز الفني والمعاون الجديد لفريق الكرة بالنادي.

وقال مرتضى عبر شاشة قناة الزمالك: "تم الاتفاق بالإجماع من أعضاء مجلس إدارة النادي على تولي عبدالواحد السيد منصب مدير الكرة".

وأكمل: "عبدالواحد أحد كبار نجوم الزمالك ولن نسمع في يوم أنه ذهب ليتفاوض مع الأهلي، كما أنه كان رئيسًا لنادي سيناء ولديه الخبرة الكافية".

وأضاف: "محمد عبدالمنصف هو مدرب حراس الزمالك، ولن أنسى وفاءه للنادي".

وأكمل الإعلان عن الجهاز المعاون: "مدحت عبدالهادي سيكون مدربًا مساعدًا، كذلك أحمد مجدي".

وتابع: "النادي الوحيد الذي سدد كل ضرائبه هو الزمالك.. أتمنى أن يسير الكل على خطانا، وأن يتم رفع الحجز على أرصدتنا".

وأضاف: "ما يحدث مع الزمالك حدث في كل أندية العالم.. انظروا إلى ليفربول الآن".

واستكمل: "عبدالرحمن مجدي كان هنا في مقر نادي الزمالك وقلت له (مش هناخدك).. والآن ترى كيف يقدم مستويات جيدة مساعدًا الإسماعيلي في أزمته".