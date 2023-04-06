سيف الجزيرى ينتظم فى التدريبات الجماعية للزمالك قبل مباراة البنك الأهلى

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الأبيض، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وغاب الجزيري عن مواجهة الزمالك الأخيرة أمام المصري البورسعيدي، عقب وصوله من تونس مؤخرًا بعد مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأحد المقبل.

كشف المدير الفني الألماني هايكو هيرليتش، سبب فشل توصله إلى اتفاق مع إدارة نادي الزمالك، لتدريب الفريق الأول، خلفًا للبرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وقال هيرليتش في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية: "أردت الاستماع إلى كل شيء ومشاهدته على الواقع قبل قبول عرض الزمالك، ولكن هناك الكثير من الاضطرابات داخل وحول هذا النادي، لذلك رفضت العرض، الذي كان رائعًا حقًا".

وأضاف: "التقيت مدير الكرة بنادي الزمالك (أمير مرتضى منصور) يوم الثلاثاء وشاهدنا مباراة الزمالك والمصري معًا، وبعد ذلك لم أسمع أي شيء من النادي طول اليوم، لذلك شعرت أن الأمر برمته لا معنى له إذا لم يتواصل معي أحد، لذلك عدت إلى ألمانيا مجددًا".

واختتم: "كنت أود حقًا أن أخوض هذه التجربة في الخارج، لكنني لست الشخص المناسب لحل المشاكل الحالية في الزمالك".

كان نادي الزمالك قد أعلن خلال الساعات الماضية، فشل المفاوضات مع المدير الفني هايكو هيرليتش، بسبب عدم الاتفاق على قيمة الشرط الجزائي.

ويبحث الزمالك عن مدير فني لخلافة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، والذي أقيل مؤخرًا بسبب سوء النتائج.

ويستعد الزمالك لملاقاة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري في مباراة مهمة وقوية بين الفريقين.