مدحت عبد الهادى يقود المران الأول له مع الزمالك استعدادًا للبنك الأهلى

انطلق مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة مدحت عبد الهادي المدرب العام وأحمد مجدي، المدرب المساعد، ومحمد عبد المنصف، مدرب حراس المرمى، في وجود عبدالواحد السيد، مدير الكرة.

وبدأ المران بجلسة مطولة للجهاز الفني مع اللاعبين، تحدثوا معهم خلالها عن أهمية الفترة المقبلة، وضرورة غلق الصفحة الماضية نهائيا والتركيز فقط على تقديم أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة.

و شدد أعضاء الجهاز الفني خلال حديثهم مع اللاعبين على أن الفترة المقبلة تتطلب من الجميع العمل بجدية وبذل أقصى جهد، ولا بديل سوى تحقيق الانتصارات.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأحد المقبل .

وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا تأهيليا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وتم تقسيم الفقرة التأهيلية إلى جزأين تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، الأول خاص بمجموعة اللاعبين الأساسيين الذين شاركوا في مباراة المصري الأخيرة، وخاضوا تدريبات خفيفة بجانب أمور استشفائية منعا لتعرضهم للإجهاد.

وتضمن الجزء الثاني تدريبات لمجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من مواجهة المصري الأخيرة، وخاض اللاعبون تدريبات تأهيلية قوية متنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

وحرص مدحت عبد الهادي، المدرب العام للفريق، على متابعة الحصة التأهيلية للاعبين والوقوف على حالتهم استعدادا للمواجهة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها الأحد المقبل.

وكان الزمالك قد أعلن، أمس، عن تعثر الاتفاق مع الألماني هيرليتش لقيادة الفريق بسبب الخلاف على الشرط الجزائي.