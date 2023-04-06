الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيان نارى من أيمن طاهر بعد رحيله عن الجهاز الفنى للزمالك

أيمن طاهر
أيمن طاهر

أصدر أيمن طاهر، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، بيانا يرد فيه على تصريحات أعضاء مجلس إدارة النادي وقرار المجلس بمنع أعضاء الجهاز الفني السابق من دخول نادي الزمالك عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق في لقاء المصري الأخير في الجولة الثانية والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وجاء نص البيان كالتالي:

لم أعتد أن أتحدث في أمور تخص نادي الزمالك، والجميع يعلم أنني أرفض الظهور إعلاميًا احترامًا للمكان الذي أعمل فيه، ولكن وجب توضيح بعض النقاط المهمة

"مشواري في نادي الزمالك بدأ منذ ٤٥ عامًا في ناشئي النادي ويشهد الله أني أخلصت في عملي، سواء كنت لاعبًا أو مدربًا وذلك لعشقي النادي، وإن قبل البعض الإهانة، فأنا لا أقبلها نهائيًا وهي مرفوضة عندي رفضا تاما، لقد رباني والدي اللواء طاهر رحمه الله، على احترام الذات والغير ومواجهة أي تعد أو إساءة بكل حزم، وهذه شيم الرجال، التي تعلمتها من خدمتي في جهاز الشرطة المصرية العظيم".

وأضاف: "التصريحات التي خرجت بطردي من النادي ومنعي من دخول النادي مدى الحياة غير مقبولة ومرفوضة بالنسبة لي ومن في اعتقاده أنه يملك نادي الزمالك اعتقاد خاطئ وغير صحيح، نادي الزمالك ملك لأعضائه وجمهوره وأولاده المخلصين، ولن أسمح بذكر أسمي بهذه الطريقة مرة أخرى، أما عن دخولي نادي الزمالك فهو بيتي الذي تربيت فيه وداخل جدرانه من الصغر و هو حرية شخصية لي ولن يستطيع أي مخلوق سلب هذا الحق، ومشواري في نادي الزمالك أكبر من تاريخ أي شخص يتكلم الآن و يزعم رغبته في تصحيح المسار  المشاكل معروفة والحلول كذلك ولكن المحسوبية والمصالح تنتصر للأسف".

وتابع: "إلى لاعبى نادي الزمالك حاربوا حتى أخر قطرة عرق في أجسادكم، ولا تبخلوا على هذا النادي العظيم الذي صنع أسماءكم وجعلكم نجومًا ويستحق أكثر من ذلك بكتير وسوف يبقي نادي الزمالك وتزول الأسماء والأشخاص، إلى مشجعي نادي الزمالك دمتم أبطالًا ورجالًا مهما كانت الظروف ستظلون أعظم جمهور في العالم بالنسبه لي وسأظل أفتخر وأتباهى بكم، عاش الزمالك بجمهوره وأولاده المخلصين.

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