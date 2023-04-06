الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

من وحي مسلسل "جميلة".. خبيرة تؤكد: "الرجل يحب المرأة القوية"

ريهام حجاج من المسلسل
ريهام حجاج من المسلسل

خطفت النجمة ريهام حجاج، الأنظار بدورها في مسلسل جميلة، والذي تخوض به السباق الرمضاني هذا العام، حيث أستطاعت ان تجسد دور "جميلة" الشخصية الرئيسية للمسلسل.

وتجسد ريهام حجاج شخصية “جميلة”، والتي تشغل منصب وكيل نيابة في النيابة الإدارية، حيث تسعى لكشف الفساد في الدولة وإرجاع الحقوق لإصحابها، ومع هذا تواجه ريهام حجاج الكثير من الصعوبات علي العيد الأسري، بعدما كتب لها والدها الميراث لها بالكامل، الأمر الذي جعلها تدخل في الكثير من المشكلات.

وتتصاعد الأحداث في المسلسل، حيث تكتشف جميلة الأسباب وراء كتابة والدها الميراث لها بالكامل، الأمر الذي جعل المسلسل حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي.

ملخص أحداث مسلسل جميلة الحلقة 14 وتوقيت وقنوات عرض الحلقة الـ15

«جميلة» الحلقة 14.. ريهام حجاج تصاب بالذهول بعد ظهور شخص يدّعى أنه والدها

جميلة الألفي.. رمز الذكاء والقوة التي يحبها الرجال 

وتالقت النجمة ريهام حجاج، في تجسيد دور “جميلة”، التي تميزت بالذكاء الشديد والقوة في وقت واحد، حيث تعمد صناع المسلسل في تقديم صورة المرأة المصرية الحقيقة، التي ليست مغلوبة على امرها، السيدة الذكية التي تحب عملها وتتألق فية ايضًا.

في هذا الصدد، أوضحت ميادة عابدين، خبيرة الإرشاد التربوي، أن الرجل دائمًا يحب المراة القوية، والتي تشبه شخصية ريهام حجاج في المسلسل.

ونوهت “عابدين” إلى أن شخصية “جميلة” قد تساهم في تغير الصورة النمطية عن المرأة المصرية بأنها لا تصلح لشغل المناصب القيادية، كما أن المسلسل يساعد في تشجيع الكثير من النساء لتغير نظرتها في الحياة بشكل عام.

أبطال مسلسل “جميلة”

تقدم الفنانة ريهام حجاج، شخصية جميلة وكيل نيابة، تحاول التفاني بالعمل، في ظل المشكلات التي تواجهها في إسرتها، وكشفها للكثير من الحقائق الغائبة عنها.

يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة ريهام حجاج، العديد من نجوم الدراما، والذين ساهموا بشكل كبير في إنجاح العمل وهم سوسن بدر، يسرا اللوزي، عبير صبري، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل.

كما يضم فريق عمل مسلسل جميلة الفنان نبيل عيسى، ياسر على ماهر، عبير منير، رحمة حسن، ريم سامي، رحاب حسين، وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

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