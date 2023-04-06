الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خالد الجندى: أمران يعطلان مغفرة وعفو الله عنك

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشذـون الإسلامية، إن هناك أمرين يعطلان مغفرة الله -عز وجل-  وعفوه عنك.
وأضاف الجندي خلال تقديم برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «DMC»: «أول حاجة حقوق العباد؛ لأنك مينفعش تكون تأكل حرام وتدعي الله».
وتابع: «حقوق العباد يجب أن ترد، أما الأمر الثاني هو الخصام والقطيعة».
واستكمل: «سواء أنت غلطان أو لا، اهتم بنفسك افعل ما عليك، سلم على من تخاصمه وإذا لم يرد الطرف الثاني السلام فعليه هو الذنب، لكن المهم أن تفعل أنت ما عليك».

كما أكد الجندي أن وقت البداية الثانية لرمضان قد حان، مشيرًا إلى أن العبرة بالنهايات وليست بالبدايات: «ابدأ الآن في استقبال رمضان، اعتبر أن رمضان 15 يومًا».

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي برنامج لعلهم يفقهون لعلهم يفقهون DMC مغفرة الله الخصام حقوق العباد

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