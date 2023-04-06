الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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داعية يكشف فضل الصدقة الجارية بعد وفاة العبد

الشيخ أحمد الطلحي
الشيخ أحمد الطلحي

قال الشيخ أحمد الطلحي، الداعية الإسلامي، إن الصدقة الجارية هي المستمرة التي تبقى بعد موت الشخص، وتستمر حسب التيسير، موضحًا أنها سُميت جارية لجريان ثوابها كجريان أنهرالجنة الجارية تجري من تحتهم الأنهار التي هي من الله وإلى الله وأن إلى ربك المنتهى.

وأشار «الطلحي» خلال تقديم برنامج «يومك في رمضان» المُذاع على قناة «الناس» الخميس، أن الصدقة الجارية لها فضل عظيم، ومن يفعلها سيستمر عمله فى الدنيا والآخرة، مستشهدًا بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم؛ انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له».

وأشار إلى أن الصدقات الجارية تساعد في تخفيف العبء عن الناس وما يجدونه من مشقة في الحياة، مشددًا على ان واجب المسلم أن تكون له صدقته الجارية التي بينه وبين ربه تعالى، في علاج المرضى، وإغاثة الملهوف، ونشر العلم، وكل ما يساعد الناس.

واستشهد الطلحي بحديث سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم: «أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورًا، أو تقضي عنه ديناً، أو تطعمه خبزًا».

وانطلقت قناة الناس بشكلها الجديد مع بداية رمضان وتقدم مجموعة برامج اجتماعية ودينية أبرزها برنامج "للفتوى حكاية"، لفضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، وبرنامج "دولة التلاوة"، للدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، والذي يتناول سيرة عمالقة دولة التلاوة، وبرنامج "رميم"، للداعية مصطفى حسني، و"قلوب عامرة" للدكتورة نادية عمارة، وبرنامج "لعلهم يفقهون"، الذى يقدمه الشيخان خالد الجندى، ورمضان عبدالمعز، وبرنامج "فتاوى الناس"، والذي يعالج قضايا الناس ومسائلهم الفقهية في مختلف أمور دينهم ودنياهم، وبرنامج "مع التلاوة" ويهتم بتعليم القرآن الكريم مجودًا ومرتلًا، ومعرفة أحكام التجويد، ويقدمه القارئ أحمد تميم المراغى، والقارئ هاني الحسيني، وبرنامج "أجمل ما عندنا"، ويعرض خلاله التراث النادر لعلماء الأمة.

أحمد الطلحي الداعية أحمد الطلحي برنامج يومك في رمضان يومك في رمضان الصدقة الجارية فضل الصدقة الجارية

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