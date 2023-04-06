الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على شاب أضرم النيران في شقة سكنية بحلوان

متهم
متهم

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في القبض على شاب أضرم النيران، في شقة سكنية بمدينة حلوان، يقطن بها عدد من العمال، بسبب خلافات بينهم، قام على إثرها بإلقاء زجاجة مليئة بالبنزين داخل الشقة.

كانت قد ورد بلاغ لرئيس مباحث قسم شرطة حلوان، من الأهالي، مفاده نشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة كفر العلو، دائرة القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ مدعومة بسيارات الإطفاء، وأمكن السيطرة علي النيران وإخمادها، دون وقوع خسائر بشرية.

وبعمل التحريات ومناقشة الجيران وشهود العيان، تبين قيام شاب بإلقاء زجاجة مليئة بالبنزين علي الشقة السكنية، مما تسبب في اشتعال النيران بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وأقر بارتكابه الواقعة بسبب خلافات سابقة بينه وبين مجموعة من العمال القاطنين بالشقة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتباشر النيابة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية القاهرة القبض شاب أضرم النيران شقة سكنية حلوان

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