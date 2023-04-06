مياه القناة: حصول محطة معالجة عتاقة على تجديد اعتماد شهادة الادارة الفنية المستدامة TSM

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ضرورة متابعة كفاءة التشغيل والصيانة لمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وتأهيلها للحصول على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، والتى تعد أحد أهم الشهادات الدولية فى مجال تشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، في إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، حصول محطة معالجة الصرف الصحى عتاقة بمحافظة السويس على تجديد اعتماد شهادة الإدارة الفنية المستدامة T.S.M، والتي يتم منحها بعد مراجعة شاملة ودقيقة لجميع المعايير الخاصة بالتشغيل الأمثل للمحطات واتباع تعليمات التشغيل القياسية لجميع مراحل التشغيل وتوافر مؤشرات الأداء شهريا، وكذلك معايير المراقبة وضبط الجودة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وعلى الجانب الآخر، عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اجتماعًا لبحث سبل حل مشكلة الصرف الصحي بمدينة القنطرة شرق.

وخلال الاجتماع، تم عرض ومناقشة معوقات تشغيل المحطة الثنائية بالقنطرة شرق، والتي لم تدخل الخدمة منذ عام ٢٠١٢؛ نظرًا لعدم ربطها على مصرف أو محطة أخرى للصرف.

و أكد «عصام» أن اللجنة تسعى لتكثيف كافة الجهود لإيجاد حلول مستدامة لهذه المشكلة، التي يعاني منها أهالي القنطرة منذ سنوات طويلة، والعمل بجدية على وضع هذه الحلول حيز التنفيذ.

ووجه نائب محافظ الإسماعيلية، بتشكيل لجنة فنية برئاسة ممثل جامعة قناة السويس وتضم في عضويتها كافة الجهات المعنية؛ لإعداد تقرير علمي مفصل عن تأثير صرف مياه محطة المعالجة الثنائية بالقنطرة شرق على إحدى المحطات الأخرى، وفي حال ثبت بالدليل العلمي وجود تأثير سلبي للصرف على محطة أخرى، تلتزم مجموعة العمل بتقديم حل علمي بديل، لاتخاذ القرار المناسب لحل هذه المشكلة نهائيًا.

كما تقوم اللجنة بمعاينة الوضع الحالي للمحطة ووضع أنسب الحلول بالتكلفة المتوقعة، والعرض خلال شهر لاختيار الحل الأمثل.

ويذكر أن محطة المعالجة الثنائية بالقنطرة شرق بدأ العمل في إنشائها عام ٢٠٠٥، ولم يتم العمل بها منذ انتهاء الأعمال الإنشائية من ٢٠١٢.