التضامن أعلنتها اليوم.. رابط نتيجة حج الجمعيات 2023 بالرقم القومي

تستعد وزارة التضامن الاجتماعي لإعلان نتيجة حج الجمعيات 2023 اليوم الخميس، لاختيار الفائزين بقرعة حج الجمعيات ، بعد أن نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في إنهاء التعاقدات الخاصة بالحج مع السعودية. وتعرض "الدستور" في التقرير التالي رابط نتيجة حج الجمعيات 2023.

رابط نتيجة حج الجمعيات 2023

وفرت بوابة الحج المصرية رابط نتيجة حج الجمعيات ليستطيع المواطنين الاستعلام عن النتيجة وإمكانية قبولهم. ويستطيع المتقدين لقرعة حج الجمعيات 2023 الاستعلام من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول عبر بوابة الحج المصرية من الرابط التالي من هنا.

وبعد الدخول على بوابة الحج المصرية قم بإدخال الرقم القومي للمتقدم للحصول على حج الجمعيات 2023، ثم رقم المصنع المدون أسفل صورة بطاقة الرقم القومي، ثم إدخال كود التحقق، والضغط على بحث لتظهر لك نتيجة حج الجمعيات 2023 فور اعلانها من وزارة التضامن الاجتماعي.

نتيجة قرعة الحج 2023

كانت وزارة التضامن الاجتماعي قد وضعت بعض الشروط للقبول في نتيجة قرعة الحج 2023 ،منها أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك ليتم قبوله في نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023، لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

وسيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط من خلال شهادة التحركات ، يشترط وجود محرم شرعي للسيدات أقل من 45 عامًا لا يقل عمره عن 18 عامًا ليتم القبول في نتيجة حج الجمعيات الأهلية 2023

كما اشترطت للحصول على قرعة الحج 2023 أن يكون مصري الجنسية، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوي، سواء كان عضوًا عاملًا أو منتسبًا، أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/1/2023م.

ويشترط أيضًا ألًا يكون قد وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي، ويعتمد عند تحديد سن مقدم الطلب تاريخ 30/4/2023 م الموافق 10 شوال 1444ه، حيث لا يقل سن الرجال منهم عن 25 عامًا.