«التضامن»: أسبوع مهلة لسداد تكلفة حج الجمعيات الأهلية

قال أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، إنه سيتم منح الحجاج المختارين في القرعة مهلة أسبوعًا لإتمام الإجراءات وسداد تكلفة الحج، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع فنادق ذات المستوى المتميز في كل من مكة والمدينة، حتى تم الاستقرار على اختيار أرقى الفنادق ذات المستوى المتميز والتي تقع بالمنطقة المركزية للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضاف عبدالموجود، خلال إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1444هـ- 2023م،، أن إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ22 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 2500 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 42%، وبلغت نسبة السيدات 58%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولى بين المحافظات المتقدمة.

ولفت إلى أنه تم اختيار مشرف لكل 46 حاجًا من أصحاب الخبرات الإشرافية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء والذين اجتازوا كل الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية والذين لا تزيد أعمارهم على 55 عامًا، بخلاف البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي.

وكانت قد أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، عن تخصيص 5250 تأشيرة لوزارة التضامن الاجتماعي تخصص لأعضاء الجمعيات الأهلية من إجمالي تأشيرات حج هذا العام التي ستنفذها مصر، موضحة أنه سيتم اختيار هذا العدد من بين 22 ألف مواطن ومواطنة تم تسجيلهم عبر البوابة الموحدة للحج.