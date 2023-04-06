الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الانتهاء من 80% من أعمال ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري في كفر الشيخ

ترميم المسجد
ترميم المسجد

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن  استمرار أعمال الترميم الجاري تنفيذها بمسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام، والشهير بمسجد «أبو غنام» الأثري ببيلا، والذي بلغت نسبة تنفيذه حوالي 80%، موجها الشكر لكل القائمين والمتابعين للأعمال الجارية.

وتفقد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، أعمال الترميم الجاري تنفيذها بمسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام، رافقه علي أمين، نائب رئيس المدينة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

واستمع «ساطور»، إلى شرح من المهندس المسئول عن أعمال ترميم المسجد، كما تابع أعمال تركيب البلاط الحجاري بصحن المسجد، وأعمال تركيب النجارة، والمحارة، والدهانات، ضمن الأعمال التي يتم تنفيذها بالتعاون المشترك بين وزارتي الأوقاف والسياحة والآثار، وتنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، لإعادة المسجد إلى رونقه وحالته الأصلية.

وكلّف «ساطور»، بتكثيف العمل في مشروع ترميم مسجد «أبو غنام» الأثري، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لأعمال الصيانة والترميم، وذلك لإحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة، وتحقيق طفرة نوعية ملموسة في حي أبو غنام ببيلا، مشيداً بالجهود المبذولة في أعمال الترميم.

كما تفقد «ساطور»، ساحات المسجد، ومحيطه، مشيراً إلي أنه سيتم تطوير المنطقة المحيطة بمسجد «أبو غنام»، ومنها حديقة المسجد، خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن بدء أعمال الرصف، والإنارة، والتشجير، بالشوارع المحيطة بالمسجد والمؤدية إليه.

وأكد «ساطور»، أن مسجد «أبو غنام» يُعد من أقدم مساجد محافظة كفر الشيخ، ويُعد رمزاً من رموز الآثار الإسلامية، وهو مسجد تاريخى، ويحظى بشهرة واسعة، لافتاً إلى أن الأعمال تُجرى على قدم وساق للانتهاء من عملية ترميم المسجد ليعود إلى سابق عصره مرة أخرى، وافتتاحه أمام المُصلين من أهالي مدينة بيلا ومُحبي أولياء الله خلال الفترة المقبلة.

ويرجع تاريخ إنشاء مسجد العارف بالله سيدى سالم البيلى أبو غنام، والشهير بـ«أبو غنام»، أحد الأولياء الصالحين إلى عام 700 هجرية، في العصر المملوكى الشركسى، ليكون تُحفة معمارية، حيث يقع المسجد في قلب مدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وهو من المساجد العريقة والشهيرة في المحافظة.

بيلا مسجد ابوغنام كفر الشيخ ترميم محافظ كفر الشيخ

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية تعاون مع متحف الهانجول الوطني بكوريا

نكشف تفاصيل الخلاف بين إدارة الزمالك وأبو الفتوح وسر التجميد

وزيرة التضامن: 225 ألف جنيه قيمة المستوى الأول لحج الجمعيات

«الزراعة» تفحص 527 ألف طن بطاطس تصدير

5.4 مليار جنيه الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك السويس خلال مارس 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتداءات الاحتلال على الأقصى اليوم

وزير فلسطينى يُحذر الاحتلال الإسرائيلى من تفجير الأوضاع بالمنطقة

الاتحاد الأوروبى يبدى استياءه من اقتحام الأقصى