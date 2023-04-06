الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حصول مركز طب أسرة أبوخليفة بالإسماعيلية على تسجيل هيئة الاعتماد والرقابة الصحية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصل مركز طب أسرة أبوخليفة التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، على شهادة التسجيل لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لتقديم خدمات المنظومة للمنتفعين بأعلى معايير الجودة العالمية، لمدة عام.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن نجاح تسجيل مراكز ووحدات طب الأسرة جاء لمطابقتها معايير التسجيل الموضوعة من قِبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والتي تغطي جميع الأنشطة الصحية لضمان تقديم خدمات صحية متطورة ذات جودة عالمية بجميع المنشات الصحية، ومواكبتها لآخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية، لتكون الركيزة الأساسية لتقديم خدمات صحية آمنة للمرضى وذويهم من منتفعي التأمين الصحي الشامل.


وأضاف أحمد السبكي، أنّ حصول المنشآت الصحية التابعة للهيئة على درجات التسجيل والاعتماد يضمن تطبيقها معايير الجودة، خطوة رئيسية لتطوير الخدمات الصحية بمنظور جديد يضع سلامة المرضى وذويهم والعاملين والمجتمع ككل على رأس الأولويات، ويؤكد رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية نحو تقديم فكر طبي جديد لمنتفعي التأمين الصحي الشامل يعتمد على تطبيق المعايير العالمية.

وجدير بالذكر أن شهادة التسجيل أو الاعتماد الصادرة عن الهيئة هي البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلا عن الميزة التنافسية التي تمنحها شهادة GAHAR للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً يلتزم العاملون بها بضمان أعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة للمرضى، من خلال نظام مؤسسي قوي متوافق مع معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، بما يتماشى مع اهداف رؤية مصر 2030 من الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.

مركز طب أسرة أبو خليفة مركز طب أسرة أبوخليفة هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية

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