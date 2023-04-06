"‘إكسترا نيوز" تبرز حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص (إنفوجراف)

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تطرقت فيه لطبيعة العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص بعد زيارة رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس للقاهرة واستقبال الرئيس السيسي له أمس، في قصر الاتحادية.

فيما يلي أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيقوسيا:-