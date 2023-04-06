الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"‘إكسترا نيوز" تبرز حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص (إنفوجراف)

حجم العلاقات الاقتصادية
حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تطرقت فيه لطبيعة العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص بعد زيارة رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس للقاهرة واستقبال الرئيس السيسي له أمس، في قصر الاتحادية.

فيما يلي أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيقوسيا:-

  1. عززت مصر من علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع قبرص
  2. تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي
  3. تنفيذ مشروع خط الأنابيب من حقل أفروديت لمحطات الإسالة بمصر
  4. تبلغ الطاقة الاستيعابية للخطوط نحو 700 مليون قدم مكعب سنويا
  5. المساهمة في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة
  6. دفع جهود رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين
  7. اعتبار مشروع الربط الكهربائي ذا منافع عامة مشتركة
  8. العمل لنقل كميات ضخمة من الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة
  9. هناك تنوع في المنتجات المتبادلة بين الدولتين
  10. بلغت قيمة الصادرات المصرية إلي قبرص 113 مليون دولار في 2020
  11. قيمة الواردات المصرية من قبرص بلغت 10.6 مليون دولار
  12. بلغت الاستثمارات القبرصية في مصر 67.5 مليون دولار في 2022
  13. ارتفعت الصادرات لقبرص بقيمة 68.8 % في 2022 مقابل 2021
  14. حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 85 مليون دولار في 2022
  15. دعم علاقات التعاون في مجال النقل البحري
  16. تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة
مصر وقبرص قبرص نيكوس خريستودوليدس رئيس قبرص السيسي العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص الواردات المصرية من قبرص الصادرات المصرية إلي قبرص منتدى غاز شرق المتوسط غاز شرق المتوسط

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

حريق هائل داخل ثلاجة لتغليف وتعبئة الفاكهة فى البحيرة

إزالة منزل آيل للسقوط بالداخلة في الوادي الجديد

بتكلفة 6 ملايين جنيه.. تفاصيل إحلال وتجديد مسجد «بلال بن رباح» في مطروح

«هالة صدقى وأحمد عبد العزيز وفتحى عبد الوهاب».. أدوار مزدوجة جسدت ببراعة

الجيش الإسرائيلى يشن غارات ضد قطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟!.. الحلقة الأولى.. مشاهد البداية!

ماجد حبته

تبرعوا للأمم المتحدة!

د. محمد عفيفي

أبوالحسن الندوى «3-2»

محمد عبدالناصر

الشيخ موسى والشهيدة مها نموذجًا

عبد الرحيم طايع

الشخوص المريبون!

القس رأفت رؤوف الجاولي

القيم الانسانية

مدحت بشاى

دعونا نحلم بدولة الحُسن والجمال

خالد حريب

الكتيبة 101

صور

إفطار المطرية.. أكبر مائدة رمضانية في مصر

الرئيس السيسى خلال تفقد معرض الأسر المنتجة بالأسمرات

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثالثة

صافرات الإنذار تدوى.. والأمم المتحدة تدعو «لبنان وإسرائيل» لضبط النفس

إسرائيل تغلق مجالها الجوى وتغير مسار الطائرات بعد القصف الصاروخى من لبنان