"‘إكسترا نيوز" تبرز حجم العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص (إنفوجراف)
عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا تطرقت فيه لطبيعة العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص بعد زيارة رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس للقاهرة واستقبال الرئيس السيسي له أمس، في قصر الاتحادية.
فيما يلي أبرز ملامح العلاقات الاقتصادية بين القاهرة ونيقوسيا:-
- عززت مصر من علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع قبرص
- تعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي
- تنفيذ مشروع خط الأنابيب من حقل أفروديت لمحطات الإسالة بمصر
- تبلغ الطاقة الاستيعابية للخطوط نحو 700 مليون قدم مكعب سنويا
- المساهمة في إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط ومقره القاهرة
- دفع جهود رفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين
- اعتبار مشروع الربط الكهربائي ذا منافع عامة مشتركة
- العمل لنقل كميات ضخمة من الكهرباء المولدة من الطاقة المتجددة
- هناك تنوع في المنتجات المتبادلة بين الدولتين
- بلغت قيمة الصادرات المصرية إلي قبرص 113 مليون دولار في 2020
- قيمة الواردات المصرية من قبرص بلغت 10.6 مليون دولار
- بلغت الاستثمارات القبرصية في مصر 67.5 مليون دولار في 2022
- ارتفعت الصادرات لقبرص بقيمة 68.8 % في 2022 مقابل 2021
- حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 85 مليون دولار في 2022
- دعم علاقات التعاون في مجال النقل البحري
- تعزيز التعاون المشترك في مجال السياحة