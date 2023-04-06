علي جمعة: أبوالعينين شعيشع أول وآخر الملتحقين بالإذاعة في عمر 17 عاما

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن القارئ أبو العينين شعيشع، مؤكدا أنه ملك المقامات والوحيد الملتحق بالإذاعة المصرية وهو بعمر الـ١٧ عاما.

وأضاف جمعة خلال لقاءه ببرنامج "مصر دولة التلاوة" المذاع على قناة "الحياة"، أن الشيخ أبو العينين شعيشع ولد سنة ١٩٢٢ أي أنه من جيل الوسط أي شاهدناه وتحدثنا معه، ونشأ في محافظة كفر الشيخ.

وتابع: "كان والده يحلم له بأن يكون ضابطا، لكن الوالد توفي والشيخ عمره ٩ سنوات، وظلت الأم لديها نفس رغبة زوجها بأن يكون ولدهما ضابطا إلى أن زارها ناظر مدرسته".

وواصل: "كان ناظر المدرسة اسمه منير جرجس، وكان يطلب من الطالب أبو العينين شعيشع، أثناء قدوم ضيوف للمدرسة أن يقرأ القرآن وكان ينال إشادات واسعة واعتبروه طفرة، وأكدوا ضرورة إتمام حفظه القرآن وتعليمه المقامات، وذهبوا لوالدته وأقنعوها وهي نفذت مشورتهم".

وأكمل: "في عمر الـ١٧ سافر إلى القاهرة في أواخر سنة ١٩٣٧، ومد الله في عمره حتى ٢٠١١، لينتقل وهو في عمر ٨٨ عاما".

وحول التحاقه بالإذاعة المصرية في سن الـ١٧، أكد أن الشيخ عبدالله بك عفيفي، سمع الشيخ أبو العينين شعيشع واصطحبه للإذاعة بعد الإعجاب بصوته، وكلم سعيد باشا لطفي رئيس الإذاعة، وأوصى بسماعه ولكنه رفض نظرا لصغر سنه، وبعد العرض على لجنة الاستماع، أصبح الوحيد الذي التحق بالإذاعة سنة ١٩٤٠ وهو بعمر ١٧ عاما، في واقعة لم تحدث قبله.