الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

علي جمعة: أبوالعينين شعيشع أول وآخر الملتحقين بالإذاعة في عمر 17 عاما

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

تحدث الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، عن القارئ أبو العينين شعيشع، مؤكدا أنه ملك المقامات والوحيد الملتحق بالإذاعة المصرية وهو بعمر الـ١٧ عاما.

وأضاف جمعة خلال لقاءه ببرنامج "مصر دولة التلاوة" المذاع على قناة "الحياة"، أن الشيخ أبو العينين شعيشع ولد سنة ١٩٢٢ أي أنه من جيل الوسط أي شاهدناه وتحدثنا معه، ونشأ في محافظة كفر الشيخ.

وتابع: "كان والده يحلم له بأن يكون ضابطا، لكن الوالد توفي والشيخ عمره ٩ سنوات، وظلت الأم لديها نفس رغبة زوجها بأن يكون ولدهما ضابطا إلى أن زارها ناظر مدرسته".

وواصل: "كان ناظر المدرسة اسمه منير جرجس، وكان يطلب من الطالب أبو العينين شعيشع، أثناء قدوم ضيوف للمدرسة أن يقرأ القرآن وكان ينال إشادات واسعة واعتبروه طفرة، وأكدوا ضرورة إتمام حفظه القرآن وتعليمه المقامات، وذهبوا لوالدته وأقنعوها وهي نفذت مشورتهم".

وأكمل: "في عمر الـ١٧ سافر إلى القاهرة في أواخر سنة ١٩٣٧، ومد الله في عمره حتى ٢٠١١، لينتقل وهو في عمر ٨٨ عاما".

وحول التحاقه بالإذاعة المصرية في سن الـ١٧، أكد أن الشيخ عبدالله بك عفيفي، سمع الشيخ أبو العينين شعيشع واصطحبه للإذاعة بعد الإعجاب بصوته، وكلم سعيد باشا لطفي رئيس الإذاعة، وأوصى بسماعه ولكنه رفض نظرا لصغر سنه، وبعد العرض على لجنة الاستماع، أصبح الوحيد الذي التحق بالإذاعة سنة ١٩٤٠ وهو بعمر ١٧ عاما، في واقعة لم تحدث قبله.

أبو العينين شعيشع الشيخ ابو العينين شعيشع الإذاعة القارئ أبو العينين شعيشع الإذاعة المصرية

الأكثر قراءة

وفاة شاب فى انفجار لعبة بازوكا فى جسده بالوادى الجديد

النيابة تأمر بتشريح جثة أربعيني للاشتباه في وفاته جنائيا بالوايلي

سكرتيرمساعد محافظة أسوان يترأس اجتماعا لمتابعة مستويات العمل بمشروعات «حياة كريمة»

إصابة 5 بكسور وجروح إثر وقوع حادث سير بالبحيرة

طرح كعك العيد فى منافذ التموين.. قائمة كاملة بالأسعار

محمد صبحي يتصدر التريند بتصريحاته عن منى زكي وبرامج المقالب "الهبلة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

دمجهم وتمكينهم.. بدل من العطف عليهم

محاسن السنوسي

«حرملك جعفر العمدة»

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتداءات الاحتلال على الأقصى اليوم

وزير فلسطينى يُحذر الاحتلال الإسرائيلى من تفجير الأوضاع بالمنطقة

الاتحاد الأوروبى يبدى استياءه من اقتحام الأقصى