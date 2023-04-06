إصابة 5 بكسور وجروح إثر وقوع حادث سير بالبحيرة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة في جميع أنحاء الجسم ، إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية مع أخرى بطريق مركز كوم حماده، مركز بدر، بمحافظة البحيرة.

و تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، إخطارا من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية مع دراجة أخرى بطريق كوم حمادة مركز بدر بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج اللازم وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة" م. ا. ج"18 سنة مقيم بناحية مركز بدر مصاب بجرح بالساق الأيسر"ر. ا. ع" 41 سنة مقيم بناحية مركز بدر، مصاب بشرخ بمحجر العين،"ر. ا. م" 35 سنة مقيم بمركز بدر، مصاب بكدمات متفرقه بالجسم، "ج. ا. ج" 16 سنة مقيم بناحية مركز بدر، مصاب بكسر بالفخذ الأيسر، " ك. ا. ج" 22 سنة مقيم بناحية مركز بدر، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقلهم إلى مستشفى كوم حمادة لتلقى العلاج اللازم، وجارى تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.