الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

«السلع التموينية» تبت في مناقصة جديدة لشراء القمح اليوم

القمح
القمح

تبت الهيئة العامة للسلع التموينية، بعد قليل، في مناقصة لشراء قمح مستورد على أساس "FOB"، من جميع المناشئ المدرجة بكراسة الشروط.

وبحسب  الهيئة، يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز أرصدتها من السلع الأساسية، مشيرة إلى أن الشحن من 10 إلى 20 مايو 2023، أو من 21 إلى 31 مايو 2023 منوه بأن السداد "At Sight" بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

كما أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي 2023 من المزارعين، وذلك على مستوي الجمهورية حيث تستهدف توريد نحو 4 ملايين طن.

وأشارت الوزارة إلى الانتهاء من تشكيل لجان الفرز والاستلام مع اتخاذ إجراءات صارمة لضمان توريد الكميات المستهدفة.

وخاطبت وزارة التموين وزارة المالية والبنك المركزي بسرعة تدبير المخصصات المالية اللازمة لاستلام وتوريد محصول القمح المحلي من المزارعون خلال موسم الحصاد الجاري.

 

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