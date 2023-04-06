الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بمشاركة 120 لاعبا.. انطلاق مهرجان كرة اليد بمركز شباب الزهور ببورسعيد

مهرجان كرة اليد بمركز
مهرجان كرة اليد بمركز شباب الزهور ببورسعيد

نظم مركز شباب الزهور مهرجان في كرة اليد بمشاركة 120 لاعبا من 5 فرق مختلفة، ضمن خطة شهر رمضان المبارك الرياضية.

شارك في اللقاء كلا من فريقي مركز شباب الزهور ( ا، ب) ، ونادي بورسعيد الرياضي بفربقي (ا، ب)، ونادي الشرق بفريق (ا)، وفي الختام تم توزيع جوائز على الفائزين.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والاستاذ عبد الفتاح حافظ، مدير عام المديرية، وتحت إشراف عائشة الغزاوي، مدير إدارة الشباب.

وفي شأن آخر، استمرت تدريبات مشروع المراكز الرياضيه بمركز تدريب المشروع القومى للأفراد ذوي الإعاقة بمركز شباب الزهور.

 

 

مهرجان كرة اليد بمركز شباب الزهور ببورسعيد
مهرجان كرة اليد بمركز شباب الزهور ببورسعيد
مهرجان كرة اليد بمركز شباب الزهور ببورسعيد
مهرجان كرة اليد بمركز شباب الزهور ببورسعيد
أشرف صبحي وزير الشباب الإهتمام بالرياضة الإدارة العامة الإدارة العا الشباب والرياضة اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

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