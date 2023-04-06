الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب منشور على فيسبوك.. ضبط 3 كيلو مخدر حشيش بحوزة عصابة مخدرات فى مطروح

مخدر الهيروين
مخدر الهيروين

كشفت الداخلية ملابسات ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن الإدعاء بقيام بعض الأشخاص بترويج المواد المخدرة والاتجار بها بمحافظة مرسى مطروح.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الأشخاص المشار إليهم، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهم (3,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 25 جراما لمخدر الهيروين – 3 هواتف محمولة – مبلغ مالى).

 

 تمكنت القوات من ضبطهم أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة مطروح، كما أقروا بحيازتهم للهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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