بلاغ بتغيب زوج يكشف وفاته على يد عصابة تنقيب عن الآثار بالسلام

شهدت مدينة السلام بالقاهرة، واقعة غريبة بعد أن قاد بلاغ تغيب زوج عن منزله إلى اكتشاف واقعة تنقيب عن الآثار ووفاة شخص تحت الأنقاض والقبض على باقى المتهمين.

وكشفت تحريات رجال مباحث القاهرة، بقيادة اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث العاصمة، عن وجود جثة لشخص تحت انقاض شقة سكنية بمدينة السلام.

كانت البداية عندما ورد بلاغ من زوجة بقلقها على إثر تغيب زوجها لمدة طويلة عن المنزل دون أى سبب، الأمر الذى دفع الشرطة للتحقيق فى الأمر.

وبإجراء التحريات تبين قيام الزوج بالخروج مع آخرين للتنقيب عن الآثار داخل شقة ملك أحدهم بدائرة قسم السلام.

وعلى الفور تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين بعد مداهمة الشقة محل الواقعة، لكن الزوج لم يكن موجودًا مع باقى المتهمين، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بأن الزوج المتغيب كان معهم بالفعل، لكن أثناء الحفر انهارت عليه الحفرة على عمق 4 أمتار ما أدى لوفاته، فقاموا بردم الحفرة كما كانت دون أن يعلم أحد، ولكن بلاغ الزوجة بتغيب زوجها كشف الواقعة وقاد الشرطة لكشف ملابسات الحادث.

وبإخطار اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، أمر بتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.