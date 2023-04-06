الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قمصان: الأهلى يستحق الفوز على المحلة ونستعد بقوة لنهائى كأس مصر

قمصان
قمصان

أكد سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا على غزل المحلة اليوم، خصوصًا أنها مباراة تتوسط مباراتين غاية في الأهمية، حيث جاءت بعد مباراة الهلال في دوري أبطال إفريقيا وقبل مواجهة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر.

وأضاف: «كولر حذر اللاعبين من قوة غزل المحلة اليوم ونتائجه الجيدة في الفترة الماضية».

واستكمل قمصان: «اللاعبون ظهروا في حالة تركيز جيدة واستحقوا الفوز وحصد الثلاث نقاط».

وعن مواجهة بيراميدز قال قمصان: «نستعد بقوة لهذه المباراة ولدينا تركيز وثقة من أجل الفوز بكأس مصر وإهدائه لجماهير الأهلي الداعمة لنا طوال الوقت».

وعن دور الجماهير قال: «جمهور الأهلي العظيم كان له دور كبير في الفوز على الهلال السوداني، وكذلك في تقديم دوافع كبيرة وجديدة لنا جميعًا كجهاز ولاعبين ونتمنى استمرار هذا الدعم».

وعن مواجهة الرجاء المغربي في دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا أكد سامي قمصان أن كل الفرق المتأهلة في دوري الأبطال قوية، والاستعداد للرجاء سوف يبدأ في التوقيت المناسب، لكن الآن تركيزنا في مباراة بيراميدز المقبلة في نهائي كأس مصر.

سامي قمصان الاهلى غزل المحله الدوري السويسري مارسيل كولر

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