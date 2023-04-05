الخميس 06 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بالصور .. قافلة طبية شاملة مجانية بقرية الروضة فى الغربية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت اليوم مديرية الصحة بالغربية قافلة طبية بقرية الروضة التابعة لمدينة السنطة، وقال الدكتور اسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية إن القافلة تتضمن توقيع الكشف والفحص الطبي لأهالي قرية الروضة، في عدة تخصصات طبية تضم «الباطنة، والأطفال، والجراحة، والجلدية، والأسنان، والنساء والتوليد، وأنف وأذن وحنجرة، وعيادة تنظيم الأسرة، ومعمل تحاليل، وصيدلية لصرف الدواء» وسوف يتم توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج بالمجان.  

وكان النائب محمد بدراوي عضو مجلس النواب أعلن عن إستكمال مسيرة تنظيم قوافل طبية لقرى مركز السنطة وزفتى سوف تشمل أغلب قرى زفتى والسنطة

وأكد «بدراوى» على توفير كافة أوجه الدعم للقوافل التي من شأنها المساهمة في تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر مشيدًا بالدور البارز في تقديم الخدمات الصحية ودعم القطاع الطبي للارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والطبية التي تقدم للمواطنين.  

وأوضح اوكيل وزارة الصحة بالغربية أنه تم البدء في الكشف على الحالات  بقرية الروضة وتقديم العلاج بالمجان  في العديد من التخصصات الطبية وهي تخصصات «أطفال، باطنة، جلدية، عظام، وغيرها» وصرف العلاج بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج إلى استكمال للأبحاث وأيضا تقديم ندوات تثقيفية وتوعية  المواطنين.  

وقالت الدكتورة محاسن المليجي مدير الإدارة الصحية بالسنطة إن القافلة الطبية سوف تستمر لمدة يومان حتى تتمكن من توقيع الكشف الطبي على اكبر عدد ممكن داخل القرية مضيفه أن تلك القافلة تأتى فى إطار سلسة القوافل الطبية التي تجوب مركز السنطة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة مني صالح رئيس مدينة السنطة ونائبها الدكتور عماد الشعراوى والدكتورة محاسن المليجي مدير الإدارة الصحية بالسنطة وذلك بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وبحضور هيئة مكتب النائب محمد بدراوى عوض والدكتور أحمد محسن مسئول القوافل الطبية بمديرية الصحة بالغربية ومحمود الشيخ مسئول القوافل بالسنطة وسمير رفيق مدير المعلومات بمديرية الصحة .

بالصور قافلة طبية شاملة مجانية بقرية الروضة

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