الأربعاء 05 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى حسني يكشف أهم الأسباب لفقدان الرضا بعد البلاء

الشيخ مصطفى حسني
الشيخ مصطفى حسني

قال الداعية الإسلامي الشيخ مصطفى حسني، إنه ليس كل إنسان يتعرض لبلاء يحرم بسببه من الرضا، لأن هناك الكثير تعرض لابتلاءات شديدة وخرجوا منها أقرب لله سبحانه وتعالى.

أسباب فقدان الرضا

وأضاف خلال حلقة "رميم"، والمذاع عبر فضائية "الناس"، أن هناك أسباب هامة لفقدان الرضا بعد البلاء ومنها التربية القاسية خاصة من الأب، مشيرًا إلى أن الدراسات التي أجريت أكدت أن كثيرًا من الناس الغاضبة من الله في الأصل غاضبين من والديهم لأنهم ينشأون في سلطة القسوة وهذا ما يغضبهم من السلطة عمومًا، ولهذا أوصى النبي برعاية الأبناء بقوله :"كفى بالمرء إِثما أن يُضَيِّع مَن يقوتُ".

وتابع، أن السبب الثاني هو التعرض لبلاء عكس الوعد الرباني، لأن تعريف الرضا بين الناس هو الفارق بين الرضا والأداء، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث عندما يتأخر الرزق عن الإنسان رغم سعيه.

وأشار إلى أن الحرمان من الرضا يكون بسبب البلاء والإنسان في حاجة للرضا لأنه هو أحد أسباب رفع البلاء ومن هنا تبدأ رحلة الترميم.

مصطفى حسني فقدان الرضا البلاء الوعد الرباني رحلة الترميم أسباب رفع البلاء

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