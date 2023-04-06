الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع طفل صدمه قطار فى كفر الدوار بالبحيرة

مصرع طفل
مصرع طفل

لقى طفل مصرعه قبل قليل بعدما صدمه قطار أمام شارع المنايفة بمركز كفر الدوار، بمحافظة البحيرة، وذلك أثناء عبوره المزلقان، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ورد إخطارًا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد استقبال المستشفى جثة طفل بعدما صدمه قطار أثناء عبوره المزلقان، بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة طفل يدعى رحيم عصام عطا الله، 9 سنوات، مقيم شارع المنايفة بمركز كفر الدوار، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث .

 

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