الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار والريال السعودى اليوم الخميس 6-4-2023 فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

واصل سعر الدولار والريال السعودي استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، وبلغ سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و 30.9357 جنيه للبيع ، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والريال السعودي اليوم الخميس 6-4-2023 في مصر تحديث يومي.

 

سعر الدولار اليوم 

  • سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي:  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في البنك الأهلي القطري :  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.

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  • الدولار في بنك المشرق:  30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
  • سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري :  30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.

 

سعر الريال السعودي 

  • سعر الريال السعودى في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
  • سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية  8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
  • سعر الريال السعودى فى ميد بنك، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
  • سعر الريال السعودى في بنك المشرق 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
  • سعرالريال السعودى في البنك المصرى الخليجى8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
  • سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس  8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
  • الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
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