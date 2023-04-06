سعر الدولار والريال السعودى اليوم الخميس 6-4-2023 فى مصر
واصل سعر الدولار والريال السعودي استقراره مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، وبلغ سعر الدولار على شاشات البنك المركزي المصري 30.8380 جنيه للشراء، و 30.9357 جنيه للبيع ، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار والريال السعودي اليوم الخميس 6-4-2023 في مصر تحديث يومي.
سعر الدولار اليوم
- سعر الدولار في بنك مصر: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
- الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، و 30.85 للبيع.
- سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
- الدولار في بنك التعمير والإسكان: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في البنك الأهلي القطري : 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، و 30.95 للبيع.
- سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري : 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.
سعر الريال السعودي
- سعر الريال السعودى في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.
- سعر الريال السعودى في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
- سعر الريال السعودى فى ميد بنك، 7.98 جنيه للشراء، و 8.26 للبيع.
- سعر الريال السعودى في بنك المشرق 8.13 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
- سعرالريال السعودى في البنك المصرى الخليجى8.17 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
- سعر الريال السعودى في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، و 8.25 للبيع.
- الريال السعودى في بنك التنمية الصناعية، 8.11 جنيه للشراء، و 8.22 للبيع.