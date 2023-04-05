الحلقة 14 من «الكتيبة 101».. الجيش يُكثف مداهماته لمواجهة بؤر التكفيريين في سيناء

وثقت الحلقة الـ14 من مسلسل “الكتيبة 101”، مداهمة القوات المسلحة لبؤر التنظيم الإرهابي بشمال سيناء.

وفي مشهد آخر، اجتمع الدكتور وحيد مع قادة التنظيم الإرهابي لوضع مخطط مزعوم لاستعادة هيبة التنظيم بعد الخسائر التي لحقت به بسبب مداهمات الجيش، وفي سبيل ذلك أصدر التنظيم فتاوى بحرق الآهالي وأطفالهم أحياء اذا تعاونوا مع الجيش.

تفاصيل الحلقة 14 من الكتيبة 101

وبدأت أحداث الحلقة الـ14 من مسلسل “الكتيبة 101”، بلقاء جمع ضابط المخابرات “خالد” مع الدكتور وحيد، حيث تسلل الشك إلى قلب الضابط “خالد” بشأن علاقة الطبيب بمقتل الشيخ سالم، خاصة بعد أن لاحظ خاتم الشهيد سالم في يد الدكتور.

ولقاء الدكتور وحيد والضابط جاء بعد أن ذهب وحيد إلى القوات المصرية للتظاهر بإمدادهم بمعلومات عن مكان التكفريين للإيقاع بهم.

ومسلسل الكتيبة 101 يعرض بطولات تلك الكتيبة التي قدمت من قبل 300 شهيد في هجوم تكفيري عام 2015.

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحى عبد الوهاب، خالد الصاوى، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.