فوز اليوم السابع على «بى أو دى» وتأهله لدور الـ16 ( فيديو)

فاز فريق اليوم السابع، على فريق الوكيل الإعلاني “بي أو دي” بنتيجة ٠/٢ وتأهله لدور الـ١٦ في الدورة الرمضانية للشركة المتحدة.

ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية

- راديو النيل يواجه سيتى كلوب فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

- سى بى سى يواجه النيل فى تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.

- الحياة يواجه يو إم بى فى تمام الساعة الحادية عشرة والربع مساءً.

وانتهت مباريات، الثلاثاء، ضمن منافسات الدورة الرمضانية بفوز فريق مبتدأ على فريق المتحدة بـ6 أهداف لهدفين، وفاز فريق الدستور على فريق الوطن 3ـ 1.

وكانت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت مساء الأحد الماضي، دورتها الرمضانية الأولى، بمشاركة كافة المؤسسات التي تتبع الشركة، على أرضية ملاعب مركز شباب الجزيرة، وسط أجواء أسرية بين جميع العاملين بالشركة.

مباريات المتحدة

مباريات المتحدة