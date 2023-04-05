وكيل زراعة الغربية يشهد فاعليات اليوم الختامى لـ«حوكمة تداول الأسمدة»

شهد الدكتور خالد على ابوشادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، اليوم الأربعاء اليوم الختامى للبرنامج التدريبى لحوكمة تداول الأسمدة والذى استمر لـ«أربعة أيام».

ووفق لبيان صادرعن محافظة الغربية تم تنفيذ البرنامج التدريبي بمركزى المحلة الكبرى وسمنود وذلك فى إطار خطة الدولة لحوكمة تداول وضبط عملية توزيع الأسمدة ومراقبة حركتها بداية من المصنع وحتى الجمعيه الزراعيه وصولا للمزارعين من خلال كارت الفلاح الذكي ويهدف ذلك بالاساس لمراقبة وضبط حركة وتداول الاسمده المدعمه من الدوله ومراقبة تداولها وتوزيعها من المصنع وحتى تسليمها للمزارع مستحق الدعم حيث تتم التدريب على مرحلتين.



وفى نهاية اليوم الرابع وختام البرنامج التدريبى تم تسليم الكروت، وتحديث اجهزة التابلت وماكينات الصرف الخاصة بالإدارات والجمعيات الزراعية على مستوى مراكز المحافظة.