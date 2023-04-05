السجن المؤبد غيابيا لعاطل لإتجاره في المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد غيابياً وتغريمة مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه، مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والسلاح الأبيض والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل المستشار معتز نور الدين محمد حسن والمستشار ابراهيم حسين فايد وسكرتير المحكمة محمد عثمان.

ترجع احداث القضية المقيدة، برقم 34879 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة اول، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة المنتزة اول يفيد ،بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وسلاح أبيض بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزة اول ،انه بناء علي التحريات بقيام المتهم " أ.م.ع" عاطل، بالاتجار في المواد المخدرة فانتقلت قوة أمنية الي مكان تواجده وابصرته محرزا سلاح أبيض يلوح به، وتم ضبطه وانتزع السلاح من يده وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 22 قطعة حشيش وعدد 5اقراص ابتريل هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته بالمضبوطات ،بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجزئه تجارته الغير مشروعة ، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة.

تبين أن فارغة علبة السجائر بداخلها 22 قطعة لمخدر الحشيش وزنت 10.47 جراما وأن عدد 5 أقراص داخل غلافها الدوائي تحوي علي مادة كلونازيبام المخدر ومدرجة بالجدول، فإن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ،ولذلك وبعد الاطلاع على مواد الاجرءات الجنائية قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.



كانت قد قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات للمتهم " ص.ال.ب" وتغريمه مبلغ مالي قدرة مائة ألف جنيه مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط والزمتة بالمصاريف الجنائية، بعد اتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، صدر الحكم بعضوية كل من المستشار علاء الدين عبد المنعم الشنديدي، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، والمستشار سامح فؤاد سعد وسكرتير المحكمة احمد عبد الوهاب.

ترجع احدث القضية المقيدة برقم 26772 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، اخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، قيام المتهم "ص.ال.ب" عاطل، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فتم إستصدار إذن من النيابة العامة للقبض على المتهم.

وعقب تنفيذ القرار الصادر بتفتيش شخصه ومسكنه ونفاذا لذاك انتقل ضباط الإدارة الي مكان تواجده ، بمسكنه عقب تواجده لتسلم أحد عملائه مواد مخدرة محرزا كيس بلاستيكي ، فتم ضبطه وانتزعت القوة الكيس من يده وتبين أنا بداخله اسطوانتين لمخدر الهيروين.

وبتفتيش شخصه عثر بحوزته علي هاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة، قررت إحالته الي محكمة جنايات الإسكندرية.