الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد عمر هاشم يروى قصة زوجة أبى لهب وسبب نزول القرآن فيها

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، عن قصة أم جميل زوجة أبي لهب، والتي وُصفت في القرآن الكريم بـ"حَمَّالَةَ الْحَطَبِ".

وقال عمر هاشم، خلال تقديم برنامج "من هدي القرآن"، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إن هذه السيدة حينما سمعت الآيات القرآنية التي نزلت فيها وفي زوجها، أرادت أن تنتقم لزوجها ونفسها. 

وأضاف أنها حملت حجرًا مدببًا لو ضُرب به إنسان في رأسه يموت في وقته، وذهبت وسألت أين محمد (تقصد الرسول صلى الله عليه وسلم) الذي نزل في القرآن سبّ أبي لهب.

وتابع: "حتى اقتربت منه في الحرم، فقال سيدنا أبوبكر للنبي إن المرأة جاءت وتحمل في يديها فهرًا؛ ليطمئنه النبي؛ فإذا بالمرأة تفقد بصرها حينما تقترب من النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)". 

مفارقة غريبة لأبي لهب مع مولد الرسول

وكشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عن مفارقة غريبة يوم علم أبي لهب، بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، لشقيقه عبدالله، ففرح فرحًا شديدًا وأعتق الجارية التي حملت النبأ له، وذلك قبل أن يكبر النبي ويعرف أنه نبي ويعاديه.

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