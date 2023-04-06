الخميس 06 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«الغيطى»: تنفيذ خط مياه إضافى بمدينة القاهرة الجديدة

المهندس عبد الرووف
المهندس عبد الرووف حامد الغيطي

أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على سرعة  تنفيذ خطة رفع كفاءة وتطوير محطات وروافع مياه الشرب الرئيسية المغذية للمدينة، مشيرًا إلى ضرورة البدء الفعلي في تنفيذ خط  مياه شرب إضافي صلب قطر (2200 مم) من مأخذ المعادي إلى محطة التنقية بالقاهرة الجديدة، وذلك طبقًا لخطة من الإحلال والتجديد لمنظومة المياه بالمدينة، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات للمواطنين بالمدينة، وفقًا لخطة الدولة لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

وأوضح "الغيطي"، أنه تم البدء في التجهيزات لتنفيذ خط إضافى صلب قطر (2200 مم) و (2600 مم) ببعض الأماكن طبقًا للمسار حسب القطاع الطولي والعرضي للطريق والتقاطعات من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة. 

وأضاف أن  خطة  تطوير محطات وروافع مياه الشرب تأتي استكمالًا للخط الحالية للوصول إلى الكمية الإجمالية المنتجة لمياه الشرب  والمغذية لمدينة القاهرة الجديدة من مأخذ المعادي، مؤكدًا أن خطة تطوير محطات المياه تأتي  لعدم الاضطرار لقطع المياه في حالة حدوث أي أعطال بالخط القديم.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أن إجمالي طول المسار من المأخذ للمحطة يصل حوالي 31.5  كيلو متر، وطول المسار الذي سيتم إحلاله وفقًا للعقد 22.7 كيلو متر، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من توريد وإنزال 48  متر طولي مواسير من إجمالي العقد، وجاري تركيبهم وفقًا لخطة تطوير ورفع كفاءة محطات المياه. 

الغيطي بدء تجهيزات خط اضافي محطات مياه

الأكثر قراءة

استبعاد البنا من إدارة مباراة نهائى كأس مصر وثلاثة حكام مرشحين

بعد عرض الحلقة 14 من «مذكرات زوج».. رواد السوشيال ميديا: «المتحدة عاملة عظمة»

أوكرانيا تعلن استعدادها الحديث مع روسيا حول القرم بعد انتهاء الهجوم المضاد

تراجع الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 6-4-2023

«الغيطى»: تنفيذ خط مياه إضافى بمدينة القاهرة الجديدة

وزير فلسطينى يُحذر الاحتلال الإسرائيلى من تفجير الأوضاع بالمنطقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفى

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

تداعيات اقتحام الأقصى.. انتفاضة عربية ضد انتهاكات الاحتلال

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم المسجد الأقصى للمرة الثانية

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى