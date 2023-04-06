«الغيطى»: تنفيذ خط مياه إضافى بمدينة القاهرة الجديدة

أكد المهندس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على سرعة تنفيذ خطة رفع كفاءة وتطوير محطات وروافع مياه الشرب الرئيسية المغذية للمدينة، مشيرًا إلى ضرورة البدء الفعلي في تنفيذ خط مياه شرب إضافي صلب قطر (2200 مم) من مأخذ المعادي إلى محطة التنقية بالقاهرة الجديدة، وذلك طبقًا لخطة من الإحلال والتجديد لمنظومة المياه بالمدينة، بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات للمواطنين بالمدينة، وفقًا لخطة الدولة لتوفير الحماية اللازمة للمواطنين.

وأوضح "الغيطي"، أنه تم البدء في التجهيزات لتنفيذ خط إضافى صلب قطر (2200 مم) و (2600 مم) ببعض الأماكن طبقًا للمسار حسب القطاع الطولي والعرضي للطريق والتقاطعات من مأخذ المعادي إلى محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة.

وأضاف أن خطة تطوير محطات وروافع مياه الشرب تأتي استكمالًا للخط الحالية للوصول إلى الكمية الإجمالية المنتجة لمياه الشرب والمغذية لمدينة القاهرة الجديدة من مأخذ المعادي، مؤكدًا أن خطة تطوير محطات المياه تأتي لعدم الاضطرار لقطع المياه في حالة حدوث أي أعطال بالخط القديم.

وأشار رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة إلى أن إجمالي طول المسار من المأخذ للمحطة يصل حوالي 31.5 كيلو متر، وطول المسار الذي سيتم إحلاله وفقًا للعقد 22.7 كيلو متر، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من توريد وإنزال 48 متر طولي مواسير من إجمالي العقد، وجاري تركيبهم وفقًا لخطة تطوير ورفع كفاءة محطات المياه.