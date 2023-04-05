كندا تعرب عن قلقها من تصاعد أحداث العنف بالمسجد الأقصى

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، اليوم الأربعاء، إن بلاده تشعر بقلق بالغ من "الخطاب المشتعل" الصادر عن الحكومة الإسرائيلية وأحداث العنف في المسجد الأقصى بالقدس، ودعا إلى تهدئة الوضع.

وقال “ترودو” في تصريحات له: "نحن بحاجة لرؤية تحول حقيقي في نهج الحكومة الإسرائيلية، وكندا، كصديق عزيز وحميم وثابت لإسرائيل، تقول إنها تشعر بقلق عميق بشأن النهج الذي تتبعه الحكومة الإسرائيلية".

ماذا حدث بالاقصي ليلة امس

وشهدت ليلة أمس الثلاثاء أحداث ساخنة، في القدس الشرقية على أثر اشتباكات بين فلسطينيين يتحصنون داخل المسجد الأقصى والقوات الإسرائيلية، بعد نشر أنباء عن دخول اليهود المتطرفون إلى الحرم لذبح قرابين عيد الفصح اليهودي.