الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 311 طن مخلفات وصيانة وتركيب 608 كشاف إنارة بالمنيا

اللواء هاني بدوي
اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة بقرية نزلة حسين، قامت برفع  311 طن مخلفات وقمامة، وتحرير 50 إنذارمتنوع، وتركيب 208 لمبه ليد، وصيانة 400 كشاف كهرباء، خلال شهر مارس الماضي. 

 

وأوضح رئيس مركز ومدينة المنيا ان الوحده المحليه بقرية نزلة حسين تمكنت من رفع المخلفات وذلك خلال حملات نظافة مكثفة قامت بها بأماكن التجميع اليوميه بشوارع القريه ونقلها للمقلب العمومى بالظهير الصحراوى لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة وحفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والاوپئه وتحرير 20 محضر أشغال طريق 50 إنذار متنوع أشغال وبيئه خلال شهر مارس الماضي .

 

وفى سياق متصل تمكن قسم الكهرباء بالمجلس من تأمين لوحات الاناره العامه وتم وضعها داخل أكشاك وتم مراجعة العوازل واستبدال التالف منها وتم تركيب 208 لمبه ليد وتركيب 2 خلايا ضوئيه وصيانة 100 كشاف على طريق طراد النيل و300 كشاف على الطريق العام خلال شهر مارس لتوضيح الرؤيه وتسهيل حركة سير المواطنين وتجنب الحوادث المرورية ليلا.

 

ومن جانبه قام قسم الازالات برصد وإزالة حالة تعدي علي أرض  املاك دوله علي مساحة ٨ متر  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفه لمنع البناء العشوائى واحتراما لسلطة القانون خلال شهر مارس تنفيذا لتوجيهات اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا.

 

واكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال والحملات والمتابعات تأتي  تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.بمتابعة الأعمال التى يتم إنجازها خلال الشهر لتقييم الأداء مشيرا إلي أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تتابع أعمال جميع الإدارات التابعة لها وجهود رؤساء أحياء المدينة والوحدات المحلية بالقري التابعة لها وذلك لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين .

المنيا رفع 311 طن مخلفات صيانة وتركيب 608 كشاف ولمبات ليد الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين اللواء هاني بدوي رئيس مركز المنيا

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