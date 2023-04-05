التيار الإصلاحي الحر يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى

أدان التيار الإصلاحي الحر المكون من أحزاب الجيل الديمقراطي والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى من الناحية القبلية، وإطلاقها الرصاص المطاطي والقنابل الدخانية على المصليين مما أدى إلى وقوع إصابات بليغة بين المعتكفين من أبناء الشعب الفلسطيني، منددا بسلوك جيش الاحتلال، الذي ينتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

واعتبر التيار الإصلاحي الحر في بيانه أن الجرائم الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد خطير يؤكد عدم رغبتهم، في الوصول إلى هدنة مع الفلسطينيين، رغم بما تقوم جمهورية مصر العربية، من محاولات مستمرة لنزع فتيل الأزمة، والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وشدد بيان التيار الإصلاحي الحر، على أن الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلوكها العدواني في المناطق المقدسة، مشيرا إلى أن أي عدوان أو انتهاك من الجيش والشرطة الإسرائيلية والمتطرفين من المستوطنين الإسرائيليين، يقوض فرص السلام، ويؤجج الصراع ويجعل المنطقة كلها في أتون مشتعل مما يهدد السلام والاستقرار..

وطالب التيار الإصلاحي الحر (المكون من أحزاب الجيل الديمقراطي والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومي)، السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات المروعة للمصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكناً آمناً في أيام شهر رمضان المبارك.