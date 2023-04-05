الأربعاء 05 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

التيار الإصلاحي الحر يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى

ناجي الشهابي
ناجي الشهابي

أدان التيار الإصلاحي الحر المكون من أحزاب الجيل الديمقراطي والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومي اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى من الناحية القبلية، وإطلاقها الرصاص المطاطي والقنابل الدخانية على المصليين مما أدى إلى وقوع إصابات بليغة بين المعتكفين من أبناء الشعب الفلسطيني، منددا بسلوك جيش الاحتلال، الذي ينتهك جميع الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.

واعتبر التيار الإصلاحي الحر في بيانه أن الجرائم الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيد خطير يؤكد عدم رغبتهم، في الوصول إلى هدنة مع الفلسطينيين، رغم بما تقوم جمهورية مصر العربية، من محاولات مستمرة لنزع فتيل الأزمة، والتوصل إلى اتفاق بين الطرفين.

وشدد بيان التيار الإصلاحي الحر، على أن الحكومة الاسرائيلية تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلوكها العدواني في المناطق المقدسة، مشيرا إلى أن أي عدوان أو انتهاك من الجيش والشرطة الإسرائيلية والمتطرفين من المستوطنين الإسرائيليين، يقوض فرص السلام، ويؤجج الصراع ويجعل المنطقة كلها في أتون مشتعل مما يهدد السلام والاستقرار..

وطالب التيار الإصلاحي الحر (المكون من أحزاب الجيل الديمقراطي والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومي)، السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لتلك الاعتداءات المروعة للمصلين الذين اتخذوا من بيت الله سكناً آمناً في أيام شهر رمضان المبارك.

احتلال الإسرائيلى أبناء الشعب الفلسطيني الاعتداءات الإسرائيلية التيار الإصلاحي الحر الحكومة الاسرائيلية الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

سوهاج تستعد لاستقبال جثمان مدير أمن بورسعيد لدفنه بمسقط رأسه

«تاريخ المظاهر الفلكورية وفكرة مدفع رمضان» أبرز فاعليات ثقافة المنيا

ضبط 81 كيلو من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمى في دمياط

داليا مصطفى: عبّرت عن أصالة الزوجة المصرية وقدرتها على حفظ استقرار الأسرة والتجاوز عن الأخطاء

انطلاق موسم حصاد القمح.. و«التموين» تحذر: إجراءات صارمة لضمان التوريد

إصابة 4 أشخاص باختناق في حرائق بالمنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

الحلقة الأجمل والأجرأ للشيخ خالد الجندى..!

محمد المعتصم

الكبير جدًا

أمل زيادة

توفيق الدقن.. الشرير الظريف

محمد العسيري

أيوه.. إحنا كتير

د. القس صفوت البياضى

حكم من أقوال سليمان الحكيم

جلال حمام

السوشيال ميديا.. القاتل الخفى

وائل لطفي

دراما رمضان و«السوشيال ميديا»

ماجد حبته

تجربتنا التنموية.. والبنك الإفريقى للتنمية

صور

دوام الصائمين على قراءة القرآن في المساجد قبل الفطار

رمضان فى شوارع المحروسة

أهلى طرابلس يختتم تدريباته استعدادًا للقاء طلائع الجيش

محطة تل أبيب

المزيد

الإمارات تدين اقتحام قوات الاحتلال للمسجد الأقصى

«أوقاف القدس»: أبواب الأقصى ستظل مفتوحة أمام المعتكفين خلال رمضان

كندا تعرب عن قلقها من تصاعد أحداث العنف بالمسجد الأقصى