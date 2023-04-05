الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة مطروح توضح حالة طفل يعاني من «ضمور العضلات»

محافظ مطروح
محافظ مطروح

اصدرت محافظة مطروح، اليوم الأربعاء، بيان، لتوضيح ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن حالة الطفل يحيى عبد الرحمن عبد الونيس شحاته من أبناء مطروح، و الذى يعاني من حالة  ضمور في العضلات.

جاء في البيان أنه ديوان عام محافظة مطروح  قام بتحويل حالة الطفل إلى العلاج بمستشفى متخصصة في الإسكندرية في شهر يوليو الماضى 2022، وتم عرض حالته على اللجنة الأولية والثانوية بوزارة الصحة، حيث أن شرط العلاج لتلك الحالات ألا يزيد سن الطفل عن ٦ أشهر لقابلية العلاج إلا أن اللجنة ارتأت  نظرا لحالة الطفل و أسرته إعطاء فرصة للعلاج نظرا لارتفاع تكلفة العلاج والأدوية التي تم تحديد أنواعها من خلال وزارة الصحة.

وأضاف البيان، أنه  تم فتح حساب للتبرعات و المساهمة الإنسانية من المجتمع المدني و فاعلي الخير في تكلفة علاج الطفل اعتباراً من 1 مارس 2023   إلى 29 فبراير  2024 أو انتهاء الغرض منه أيهما أقرب لصالح الصرف علي علاج الطفل لحين استكمال شفائه وذلك من خلال البنك الأهلي المصري حساب رقم ( ١٤٦٩٥٥١٥٤٧٤٣٣٠٠٠٠١٩) و من خلال كافة قنوات التوزيع الالكترونية المختلفة بالبنك و هي (BANKING-NET-MOBILE-POS) ، حساب البنك التجاري الدولي رقم  ١٠٠٠٥٦٨٥٦٠٣٤ على أن يكون الصرف من الأموال التي تم جمعها في الغرض المخصص له لشراء عقار SPINRAZA او عقار RISDIPLAM الموصي به من وزارة الصحة و السكان .

وناشدت محافظة مطروح  مؤسسات المجتمع المدنى والمؤسسات الخيرية للتضافر و التعاون  للمساهمة فى تكلفة علاج الطفل مع التأكيد على أن محافظة مطروح لا تألوا جهداً و مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم و مد يد العون لأبنائها وخاصة أصحاب الحالات الصحية الحرجة  للتيسير عليهم وذويهم .

المؤسسات الخيرية ضمور العضلات مؤسسات المجتمع المدني محافظة مطروح مطروح

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