الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الهند تدعو مصر للمشاركة بمناقشات حماية الممتلكات الثقافية واستردادها

مصر والهند
مصر والهند

أطلقت الهند شعار حمل عنوان " أرض واحدة.. أسرة واحدة.. مستقبل واحد.. “، في ضوء تسلمها مجموعة العشرين، ودعت مصر لحضور القمة، وفى هذا الإطار تلقى قطاع العلاقات الثقافية الخارجية دعوةً لحضور ندوات عبر الإنترنت تنظمها رئاسة الهند بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومنظمات دولية آخري حيث تتضمن مناقشات وتبادل الأفكار حول المجالات ذات الأولوية من منظور الخبراء والمتخصصين في الشأن الثقافي. 


وأشارت الدكتورة إيمان نجم رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية أن جدول الندوات الافتراضية خلال شهري مارس وأبريل يطرح أربع أولويات تشمل حماية واسترداد الممتلكات الثقافية واستدامة التراث والترويج للصناعات الثقافية واقتصادها والاستفادة من التقنيات الرقمية لحماية الثقافة والترويج لها. 


وكلفت الدكتورة إيمان نجم المسؤول الإعلامي بالقطاع أماني مصطفى ومروة حسن أخصائي العلاقات الدولية بحضور الندوة التي عُقدت يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من شهر مارس والاستماع إلى المناقشات والأفكار المطروحة حول الأولوية المطروحة الا وهي حماية واسترداد الممتلكات الثقافية.


من ناحيته، قام مدير شئون اليونسكو بوزارة الخارجية المصرية وائل عبد الوهاب بعرض مداخلته في الندوة المشار إليها حيث تطرق في حديثه إلى نجاح السلطات المصرية في عام 2021 باسترداد خمسة آلاف وثلاثمائة قطعة آثرية مصرية مسروقة، ووجه الشكر خلال كلمته للدول التي تعاونت مع مصر في ملف  استرداد هذه القطع، وأضاف أن من بين الدروس المستفادة من عملية الاسترداد هي قيام الدولة المصرية بكامل مسئوليتها في هذا الشأن. 


كما طالب في الكلمة التي مثلت مصر في الندوة بدعم الدول في إقامة ملف استرداد ممتلكاتها الثقافية بتوفير المساعدات الفنية والارشادات وتبادل أفضل الممارسات فيما بين الدول المطالبة بهذا خاصة دول القارة السمراء، كما أكد على أهمية زيادة الوعي العام بضرورة مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية وذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي والمناهج التعليمية بداية من مراحل التعليم الأولى. 


يُذكر أن ممثلين عن منظمة اليونسكو قد قاموا بإدارة الندوة المشار اليها والتي استغرقت حوالي ست ساعات تحدث خلالها العديد من ممثلي الدول الدائمة لمجموعة العشرين بالإضافة إلى الدول التي وجهت لها الدعوة وتهدف تلك الندوات الافتراضية إلى الاستفادة من الممارسات الجيدة كما تسمح للأعضاء بصياغة الإجراءات الخاصة بكل أولوية وكذلك صياغة الإعلان الوزاري لمجموعة العشرين.

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الهند مجموعة العشرين أرض واحدة العلاقات الثقافية الخارجية رئاسة الهند منظمة اليونسكو

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