الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين: المخابرات الغربية ضالعة بالهجمات «الإرهابية» الأوكرانية ضدنا

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن المخابرات الغربية ضالعة بالهجمات "الإرهابية" الأوكرانية ضد روسيا. 

وخلال مراسم تسلم أوراق اعتماد عدد من السفراء الأجانب الجدد بقصر الكرملين اليوم الأربعاء، أكد بوتين في كلمته: أن روسيا منفتحة على جميع الدول بلا استثناء، وأن مدخل موسكو هو المساواة ما بين الجميع، ونسعى لتحقيق المصالح الوطنية ونلتزم بالقواعد الدبلوماسية.

وأضاف بوتين: أن روسيا ستمضي في مسارها لتشكيل عالم متعدد القطبية، ووجود 17 ممثلًا دبلوماسيًا يؤكد انفتاح روسيا على العالم وقدرتها على الحفاظ على علاقات متوازنة، مضيفًا: نتمنى من السفير الدنماركي أن تسمح بلاده بالقيام بتحقيق دولي شفاف للوقوف على أسباب تفجير خط السيل الشمالي.

وأشار بوتين: إلى أن القطب الشمالي هي إحدى القضايا التي نتمنى أن يتم حلها مع النرويج الذي تمر علاقتنا بها بمشكلات.

بوتين مخاطبًا السفيرة الأمريكية الجديدة: أعرف أنكم قد لا تتفقون مع رأيي، ولكن استخدام الولايات المتحدة للثورات الملونة ودعم الانقلاب في كييف عام 2014 هو السبب فيما يحدث اليوم، والسبب في تدهور العلاقات الروسية الأمريكية.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إننا ننظر إمكانية اتخاذ الإدارة الهرمية لبعض الجهات التعليمية، ومن الضروري وضع الأهداف أمام الصناعة والاقتصاد لكي يتم إنجازها من أجل تطوير التعليم المهني، لأنه أمر مهم، ولا بد أن يُدرس بالجامعات والمعاهد والمدارس.

وأضاف «بوتين»، خلال كلمته أمام الهيئة الرئاسية لمجلس الدولة الروسية، اليوم، أننا نتوقع استمرار العقوبات المفروضة ضد روسيا لفترة طويلة.

وكان مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، صرح بأن الاتحاد سيتصدّى لأي انتهاك من جانب روسيا خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي.

وتولت روسيا رئاسة مجلس الأمن الدولي يوم السبت لمدة شهر أبريل بأكمله، وأعلنت موسكو عن أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيترأس وفدها.

روسيا ​​​فلاديمير بوتين ​الكرملين​ سفراء موسكو

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