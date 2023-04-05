مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14.. هل يقع «عمرو» في ورطة جنائية بعد مقتل «بثينة»؟

تتصاعد أحداث الحلقة 14 من مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر والفنانة داليا مصطفى والفنان مراد مكرم والفنانة ميمي جمال، وعدد آخر من النجوم، مساء اليوم، ضمن صراعات الكشف عن قاتل «بثينة» داخل منزلها.

مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14

وينتظر الجمهور لمِا ستشهده الحلقة الرابعة عشر من مسلسل علاقة مشروعة، هل يقع ياسر جلال (عمرو) في ورطة جنائية على خلفية اتهامه في قضية مقتل مي عمر (بثينة) داخل منزل الزوجية، أم تكشف الحلقة القاتل الحقيقي لـ«بثينة»، حيثُ هناك توقعات عديدة تكشفها حلقة اليوم.

ويشهد مسلسل علاقة مشروعة الحلقة 14، المذاع عبر قنوات DMC وDMC دراما وقناة الحياة، العديد من الأحداث المثيرة، خاصة بعد تفاعل الجمهور مع الحلقة الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق المسلسل نجاحاً كبيرًا منذ انطلاق أولى حلقاته.

وكانت الحلقة الماضية قد شهدت طلاق «عمرو وبثينة» بعد أن كشف «عمرو» جميع ما أخفته عنه، وأخبرها بأنَّ زواجهما كان خطأ من البداية وأنه سبب تدمير بيته وعلاقته بزوجته الأولى داليا مصطفى «عاليا».

وكانت انتهت الحلقة 13 من مسلسل علاقة مشروعة، أمس الثلاثاء، بمقتل «بثينة» داخل فلّتها، في إطار تشويقي لما ستكشفه حلقة اليوم.

أبطال وصناع مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل “علاقة مشروعة” بطولة ياسر جلال ومي عمر، ويشارك في بطولة المسلسل كل من مراد مكرم، و داليا مصطفى، و بسنت شوقي، وميمي جمال، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي.

قصة مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها: العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا «داليا مصطفى»، ويدخل في علاقة مع بثينة «مي عمر» زوجة صديقه أمجد «مراد مكرم».

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