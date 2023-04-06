الخميس 06 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بعد تهديدات صينية.. تفاصيل لقاء مكارثي ورئيسة تايوان في كاليفورنيا

كيفين مكارثي
كيفين مكارثي

كشفت شبكة إن بي سي نيوز الأمريكية، الأربعاء، عن تفاصيل لقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي ورئيسة تايوان تساي إنج وين في كاليفورنيا، على الرغم من التهديدات الصينية من اللقاء والتي تنظر إليه على أنه استعراض لدعم استقلال تايوان.

وعقد الاجتماع في مكتبة رونالد ريجان الرئاسية، بينما تمر تساي عبر الولايات المتحدة بعد رحلة إلى جواتيمالا وبليز، ويأتي وسط التوترات المتفاقمة بين بكين وواشنطن.

وستلتقي تساي مع مكارثي، بالإضافة إلى مجموعة من الحزبين تضم أكثر من عشرة مشرعين.

وبحسب التقرير، فقد انتقد المسؤولون الصينيون الاجتماع باعتباره "استفزازًا" وانتهاكًا لمبدأ الصين الواحدة ، الذي تعترف واشنطن بموجبه ببكين باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة للصين مع الحفاظ على علاقات غير رسمية مع تايبيه.

ويطالب الحزب الشيوعي الحاكم في الصين بالسيادة على تايوان، وهي جزيرة تتمتع بالحكم الذاتي، على الرغم من أنه لم يسيطر عليها مطلقًا. قبل اجتماع تساي ومكارثي، قالت الصين إنها "ستدافع بحزم" عن وحدة أراضيها.

 

تايوان كاليفورنيا كيفين مكارثي الصين واشنطن

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