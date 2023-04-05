الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع شاب صدمته سيارة على الطريق المحمودية بالبحيرة

اسعاف
اسعاف

لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر صدم سيارة جامبو له على طريق المحمودية دمنهور بنطاق مركز المحمودية بمحافظة البحيرة.

ورد إخطاراً إلى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة المحمودية يفيد باستقبال مستشفى المحمودية جثة شاب بعدما صدمته سيارة جامبو بنطاق دائرة شرطة المركز.

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة شاب يدعى «محمد  محمد كريم»،  30 سنة، مقيم المحمودية، ونُقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى المحمودية تحت تصرف النيابة العامة، وفر السائق هارباً.

وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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