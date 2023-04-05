«الكيلاني» تتفقد سير العمل بمقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، الإدارات المتعددة لمقر وزارة الثقافة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، للوقوف على سير العمل ومدى جاهزية المكاتب الإدارية، والتعرف على مدى تنفيذ آليات الانتقال التدريجي المُقرر بشكل كلي خلال الفترة المُقبلة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأهمية تكثيف الجهود الراهنة إزاء تفعيل عملية انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة.

ووجهت وزيرة الثقافة، بأهمية اتخاذ الإجراءات نحو إنهاء كافة الترتيبات والتجهيزات اللوجيستية اللازمة لتمكين الانتقال والعمل بالمقر بشكل كلي، وضرورة تنفيذ كافة متطلبات التحول الرقمي والدعم التكنولوجي للمقر، مع التأكيد على مواصلة تدريب وتأهيل العاملين على التحول الرقمي.

علامة مضيئة

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة: "إن ما تشهده العاصمة الإدارية الجديدة من بناء وعمران، يُمثل علامة مضيئة في مسار بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم مفرداتها على أسس من التطور التكنولوجي الذي ينقلنا نحو آفاق مستقبلية متطورة".

وأشارت إلى أن عملية انتقال الموظفين للعمل بمقرات الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمثل نقطة انطلاقة قوية في مسار منظومة العمل الإداري الذي تنشده الدولة، والذي يعتمد علي استخدام أحدث الوسائل والتقنيات التكنولوجية، والتي تستهدف في مجملها الارتقاء بمستوي الخدمات المتميزة المُقدمة للمواطنين، والانتقال إلى مرحلة جادة من التحول الرقمي.

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