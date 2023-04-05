محافظ أسيوط: ضبط 289 قضية تموينية واستمرار الحملات لضبط الأسواق

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على تحرير 289 قضية تموينية متنوعة فى حملات تم شنها خلال اسبوع للتفتيش والمتابعة بقرى ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتأكد من صلاحية وسلامة السلع المعروضة ومدى مطابقتها للمواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار، لافتاً إلى المرور على المطاحن العامة والخاصة والهايبر ماركت والسوبر ماركت للتأكد من وجود كافة السلع الغذائية وانتظام الأسعار بالإضافة إلى محطات الوقود وتمويل السيارات للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة.



وأضاف المحافظ أن المحاضر التي تم تحريرها تنوعت بين (غلق تاجر تمويني في أوقات العمل ، عدم وجود بون صرف ، غلق مستودع في مواعيد العمل ، عدم حمل شهادة صحية ، خبر بلدي ناقص الوزن ، عدم وجود سجل زيارات ، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات ، عدم وجود لوحة اعلان) وقضايا أخرى.



وأوضح أن التنسيق بين مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى والغرفة التجارية والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء مستمرا لمنع أي تجاوزات قد تحدث للتلاعب في الأسعار وتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.



وأكد على استمرار ومواصلة الحملات التموينية وتكثيف وتشديد الرقابة على المخابز ومحطات الوقود والمستودعات والأسواق وذلك للحد من تسريب وتهريب السلع المدعمة للاتجار بها في السوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه والعمل على ضبط الأسعار.

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