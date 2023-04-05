بالتفاصيل.. مصرع موظف بالمعاش تحت عجلات سيارة بالمنوفية

استقبلت مستشفى قويسنا المركزي موظف بالمعاش كان قد لقي مصرعه تحت عجلات سيارة نقل على الطريق الزراعي بالمنوفية أثناء خروجه من محطة وقود، و فشلت المحاولات الطبية لإنقاذ حياته، وقامت إدارة المستشفى إبلاغ أهليته الاستلام الجثمان و لااتخاذ الإجراءات القانونية .

وترجع تفاصيل وإحداث الواقعة إلى تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد شوقي كوينة مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد استقبال بلاغ مصرع موظف بالمعاش أمام محطة وقود على الطريق الزراعى دائرة المركز ونقل الجثمان إلى مستشفى قويسنا المركزي .

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع ح، أ، م 60 عام بالمعاش مقيم إحدى قرى مركز قويسنا، بكسر في الجمجمة ونزيف على المخ وكسور متفرقة، وبسؤال شهود الواقعة أكدوا على أن المتوفي أثناء خروجه من محطة وقود على طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي، مستقلا دراجته النارية عقب تموينها صدمته سيارة نقل بمقطورة قيادة ع، م، ش.



وعلي الفور قامت القوات الامنيه التحفظ على السيارة المتسببة في الحادث وقائدها وجرى تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 10037 جنح مركز قويسنا لسنة 2023، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة حيث قررت دفن الجثمان وتسليمه لذويه بعد معاينة الطب الشرعي ، وشيع المئات من الأهالي جثمانه مثواه الأخير وسط حالة من انهيار أفراد أسرته.

وعلي صعيد آخر منفصل كان كشفت التحقيقات أسباب حريق داخل مصنع كيماويات مواد خرسانية بمدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، وذلك عقب ورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب الحريق، والتنسيق مع غرفة عمليات الحماية المدنية لدفع بسيارتها والسيطرة على الحريق.

واستقبل اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا العقيد نضال المغربي مأمور مركز السادات، يفيد ورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب حريق داخل مصنع لصناعات المتطورة وكيماويات مواد خرسانية، وعلى الفور تم التنسيق مع الحماية المدنية لدفع بسيارتها لموقع الحريق وانتقلت قوة أمنية لتحقيق في الحادث وبيان أسبابه.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل مصنع لصناعات المتطورة وكيماويات المواد الخرسانية، بالمنطقة الصناعية السابعة، دائرة مركز شرطة السادات، وبالمعاينة تبين نشوب الحريق بصوف حراري عازل لأحد التنكات المخصصة لتصنيع



حررت القوة الأمنية محضرا بالواقعة حمل رقم 2658 إداري السادات لسنة 2023، وذلك بعد سماع أقوال شهود العيان وإجراء المعاينة الأولية، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.