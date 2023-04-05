الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس عاطل انتحل صفة دجال للنصب على المواطنين في الإسكندرية

قررت نيابة العطارين بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بإنشاء إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدى من خلالها قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الهاتف المحمول لفحصه.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، بورود معلومات وتحريات بجود إحدى الصفحات على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يُبدى من خلالها المُعلن قدرته على القيام بأعمال الدجل والشعوذة والسحر نظير مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وبالتعامل الفنى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد وضبط "القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها، عاطل، مقيم بمحافظة الدقهلية، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية.

وبتفتيشه عثر بحوزته على هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين احتوائه على الرسائل والمحادثات التى تؤكد نشاطه الإجرامي" والأدوات المستخدمة في أعمال الدجل والشعوذة ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيق أخطرت النيابة أعمال الدجل والشعوذة الإدارة العامة لحماية الآداب الإسكندرية التواصل الاجتماعي قسم شرطة العطارين

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