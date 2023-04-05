الأربعاء 05 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات لتاجر المخدرات في سوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بدائرة مركز المنشأة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما اتهمت النيابة العامة المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر وترويجه على زبائنه، وكشفت التحريات قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش المخدر، وتم القبض عليه وبحوزته 13 جراما من الحشيش كانت معدة للبيع.

 وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.

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