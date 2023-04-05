رئيس الوزراء: ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام اليونسكو‬⁩

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عن ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة السابق، لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، وذلك وفقًا لتوجيهات لكل الوزارات المعنية لدعم الترشيح المصري لمنصب رئاسة منظمة اليونسكو.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بمؤتمر صحفي، أن الترشيح جاء لخبراته الكبيرة، مؤكدًا أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا باليونسكو والتعاون مع المنظمة في عدة مجالات، مؤكدًا أن مصر تقوم بدور نشط وفعال فى منظمة اليونسكو.

وتابع رئيس الوزراء أن مصر نجحت فى دعم أحقية الدول الإفريقية في استرداد جميع ممتلكاتها الثقافية المنهوبة.